Лутковська просить депутатів визначитися, що таке пропаганда гомосексуалізму

Як повідомили УНІАН у прес-службі Омбудсмана, про це йдеться у зверненні Уповноваженого до депутатів Верховної Ради щодо законопроекту № 8711, яким пропонується встановити кримінальну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму.

«Намагаючись заборонити “пропаганду гомосексуалізму”, зазначений законопроект не дає жодного визначення цьому терміну, чим порушує обов’язкову вимогу правової визначеності норм закону, яка слідує з конституційних принципів верховенства права та рівності перед законом», - зазначається у зверненні.

На переконання В.Лутковської, відсутність визначення цього терміну може призвести до надмірного обмеження прав, зокрема, права на свободу вираження поглядів, що суперечитиме статті 34 Конституції України та міжнародним зобов’язанням держави у сфері захисту прав людини – статті 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і статті 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.

Водночас, вважає вона, це також створить широке поле для зловживань з боку службових і посадових осіб, зокрема, працівників органів внутрішніх справ, які на власний розсуд визначатимуть, що є “пропагандою гомосексуалізму” в кожному конкретному випадку.

Омбудсман просить врахувати цю позицію при підготовці зазначеного законопроекту до розгляду його у другому читанні.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір)».

За дане рішення проголосували 289 із 350 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до законів «Про захист суспільної моралі», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про видавничу справу» та Кримінального кодексу заборонити пропаганду гомосексуалізму та встановити кримінальну відповідальність за порушення цієї заборони.

Також пропонується встановити відповідальність за дії, які пропагують стосунки сексуального характеру осіб однієї статі, зловживання свободою діяльності друкованих ЗМІ чи використання телерадіоорганізацій для пропаганди гомосексуалізму.

Відповідно до законопроекту, ввезення в Україну товарів, що пропагують культ насильства і жорстокості, гомосексуалізм карається штрафом до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3-х років з конфіскацією товарів.

Ті ж самі дії щодо кіно- та відеопродукції, що пропагують гомосексуалізм, караються штрафом до 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 5 років з конфіскацією кіно- та відеопродукції.