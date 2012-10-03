Янукович сподівається найближчим часом перевести всю армію на контракт
19:56, 03 жовтня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович сподівається, що найближчим часом в Україні буде повністю контрактна армія.
Янукович нагадав, що вже сьогодні контрактники в армії складають більше 50%
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після відвідання 240-го центру підготовки підрозділів 8-го армійського корпусу Збройних сил України.
За словами В.Януковича, перехід на контрактну армію на 100% залежить від фінансового забезпечення. «Але ми поставили таке завдання», - сказав Президент.
Він нагадав, що вже сьогодні контрактники в армії складають більше 50%.
«Ми рухаємось далі, і я переконаний, що найближчим часом українська армія буде контрактною», - сказав В.Янукович.
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