Янукович сподівається найближчим часом перевести всю армію на контракт

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після відвідання 240-го центру підготовки підрозділів 8-го армійського корпусу Збройних сил України.

За словами В.Януковича, перехід на контрактну армію на 100% залежить від фінансового забезпечення. «Але ми поставили таке завдання», - сказав Президент.

Він нагадав, що вже сьогодні контрактники в армії складають більше 50%.

«Ми рухаємось далі, і я переконаний, що найближчим часом українська армія буде контрактною», - сказав В.Янукович.