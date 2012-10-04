Політологи: в Криму немає сенсу вдаватися до фальсифікацій

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив співголова Асоціації політологів Криму Олександр Форманчук.

“Те, що Партія регіонів домінуватиме, це не новина. Все питання - чому вона домінує?” - сказав він. За словами О.Форманчука, це стало результатом того, що представники Партії регіонів не лише виписали стратегію розвитку Криму, але й виконують її, що підтверджується надходженням 4 млдр грн субвенцій до бюджету Криму, чого не було за час автономії.

Він зазначив, що кримчани бачать реальні результати роботи нинішньої кримської влади й тим самим пояснюється домінування Партії регіонів у АРК. “Напевно, саме це й спонукало Об'єднану опозицію висунути в Криму невиразних кандидатів. Тобто наперед створюється враження, що Об'єднана опозиція в Криму погодилася з тим, що вона програє вибори”, - сказав О.Форманчук.

Ще один співголова Асоціації політологів Криму Олег Габріелян зазначив, що кримчани, на жаль, не пам'ятають “ні відремонтованих доріг, ні нових тролейбусів” від попередньої влади, і цим можна пояснити непопулярність нинішньої опозиції в Криму. За його словами, ті представники опозиції, які могли б конкурувати на мажоритарці в Криму з представниками влади, просто сховалися за партійним списком.

“Опозиція просто для Криму не знайшла тих ключових гасел, із якими прийшла б до людей і показала проект майбутнього потужніший, ніж у влади. Тому домінування Партії регіонів склалося абсолютно об'єктивно”, - сказав О.Габріелян.

Зі свого боку директор Кримського краєзнавчого музею Андрій Мальгін зазначив, що кримській владі немає необхідності вдаватися до фальсифікацій. “Я не знаю готовностей влади, але в принципі ніякого сенсу робити спроби якихось підтасовувань не немає, оскільки Крим один із тих регіонів, де діюча влада має значну підтримку”, - сказав він. За словами А.Мальгіна, все це свідчить про те, що вибори в Криму пройдуть передбачувано. “Крим залишиться вірним собі”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи означає це, що на всіх 10 округах у АРК можна очікувати перемогу представників Партії регіонів, О.Форманчук сказав: “Так, швидше за все, по всіх 10 мажоритарних округах перемагає Партія регіонів, і за списками вони візьмуть щонайменше 60 відсотків, а може, навіть і більше”.