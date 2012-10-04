У ПАРЄ ухвалили декларацію, якою засуджують український антигомосексуальний закон
13:42, 04 жовтня 2012Політика
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35 депутатів різних делегацій ПАРЄ ухвалили та розповсюджують декларацію, в якій засуджують новий український закон про кримінальну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму поміж дітьми.
Декларацію підтримали 35 депутатів
Ініціатор декларації, норвезький соціаліст Хакон Хоглі, висловив побоювання, що цей закон стане «заохоченням до дискримінації», повідомляє Тиждень.ua.
«Такі документи не гідні держави-члена Ради Європи», - вважає він.
Декларація закликає Верховну Раду відкликати законопроект.
Згідно з роз’ясненнями юридичної служби ПАРЄ, за статусом декларації не висловлюють колективного бачення цілої організації, бо не проходили процедуру затвердження у залі засідань. Вони відображають позиції лише тих, хто вирішив за потрібне підписати документ.
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