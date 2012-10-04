У ПАРЄ ухвалили декларацію, якою засуджують український антигомосексуальний закон

Ініціатор декларації, норвезький соціаліст Хакон Хоглі, висловив побоювання, що цей закон стане «заохоченням до дискримінації», повідомляє Тиждень.ua.

«Такі документи не гідні держави-члена Ради Європи», - вважає він.

Декларація закликає Верховну Раду відкликати законопроект.

Згідно з роз’ясненнями юридичної служби ПАРЄ, за статусом декларації не висловлюють колективного бачення цілої організації, бо не проходили процедуру затвердження у залі засідань. Вони відображають позиції лише тих, хто вирішив за потрібне підписати документ.