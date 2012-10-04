Третьяков: Представники влади створюють схему, щоб скуповувати землю через офшорні компанії

Про це заявив журналістам опозиційний депутат Олександр Третьяков, коментуючи рішення Верховної Ради дозволити іноземцям купувати земельні ділянки несільськогосподарського призначення.

На думку політика, відмова Ради продовжити мораторій на купівлю-продаж землі до 1 січня 2014 року і дозвіл купувати землю іноземним громадянам і юридичним особам - пункти однієї схеми. «Насправді депутати дбають не про реального інвестора, а насамперед про себе, запускаючи схему по легалізації виведених з України грошей», - висловив упевненість Олександр Третьяков.

«За продажем землі іноземцям насправді приховане те, що я б назвав «офшорним латифундизмом», - сказав політик. Тобто українські політики й чиновники, вважає Олександр Третьяков, створили для себе лазівку, щоб купувати землю через офшорні компанії.

«Проведення земельної реформи вимагає ухвалення пакету законів - в першу чергу про ринок землі, - упевнений депутат. - Також необхідна інвентаризація - так як в масштабах країни ми самі не знаємо, що продаємо».

На думку політика, цивілізована практика - захист вітчизняного виробника. «При запуску землі у вільний обіг пріоритетом мають бути інтереси українських фермерів і сільськогосподарських підприємств, а не інтереси латифундистів і чиновників», - заявив він.

Олександр Третьяков упевнений, що після перемоги опозиції на виборах демократична більшість має скасувати цей закон і повернути процес реформування земельних відносин в Україні в законодавче русло.

Як відомо, Верховна Рада дозволила іноземним юридичним особам і громадянам купувати земельні ділянки несільськогосподарського призначення. Згідно зі змінами до статті 82 Земельного кодексу, «юридичні особи, засновані за іншим законодавством, ніж законодавство України, можуть набувати у власність земельні ділянки несільськогосподарського призначення». Також 2 жовтня 2012 Верховна Рада відмовилася продовжувати мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2014 року.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, об'єднуючого частини Святошинського та Оболонського районів столиці.