Опозиція заявляє, що їхній кандидат виїхав з країни через тиск влади

Про це йдеться в заяві політради об’єднаної опозиції «Батьківщина», текст якої переданий УНІАН.

Зокрема, А.Корнацький 1 жовтня був вимушений покинути Україну до завершення виборчої кампанії. В опозиції стверджують, що А.Корнацький посідає лідируючі позиції в себе в окрузі і має всі шанси на перемогу. “У нас не викликає сумніву, що саме з цієї причини і була запущена проти нашого колеги репресивна машина. Брутальний тиск на Корнацького як прохідного кандидата від опозиції тривав протягом усієї виборчої кампанії”, - йдеться в повідомленні.

Інформація про запланований арешт надійшла до адвокатів А.Корнацького після отримання ним повістки на допит до прокуратури Київської області на 15.00 2 жовтня, а також повістки на допит до Первомайського РВ УМВС України в Миколаївській області об 11.00 також 2 жовтня.

В “Батьківщині” стверджують, що оскільки побувати у двох місцях з різницею у чотири години у Києві і Миколаївській області фізично неможливо і А.Корнацькому довелося б пропустити один із допитів, йому планували пред’явити постанову про примусовий привід з подальшим затриманням за начебто уникнення слідчих дій.

Раніше майже за таким самим сценарієм було кинуто за грати заступника керівника виборчого штабу Корнацького Людмилу Нікіткіну, яка вже третій місяць утримується у СІЗО за абсурдними надуманими звинуваченнями.

Політрада Об’єднаної опозиції «Батьківщина» вимагає від влади негайно припинити переслідування А.Корнацького.