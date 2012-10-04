Кожара не побачив у резолюції ПАРЄ щодо політв'язнів натяку на Україну

Таку думку він висловив в розмові з кореспондентом УНІАН.

«А вона до нас взагалі не має жодного відношення. Це – політична декларація. Ми її цінуємо як політичну декларацію. Я думаю, що сама термінологія удосконалюватиметься, це потрібно брати до уваги при формуванні кримінального законодавства і кримінально-процесуального законодавства. Але у цій резолюції Україна не називається, я вважаю, що немає нічого в цій резолюції, що можна було прикласти на нинішні українські реалії», - сказав депутат.

При цьому він відзначив, що, на його думку, ПАРЄ прийняла дуже загальне, політичне визначення, а не юридичне.

Також депутат висловив думку, що ухвалення резолюції може ускладнити роботу Європейського суду з прав людини.

«Суд завжди тримався легалістичної лінії, і його не можна втягувати у політичні події. Але оскільки Європа сама зараз перебуває у стані важливих виборів в дуже важливих країнах, в одних вже вибори пройшли і формуються нові уряди, і наступного року пройдуть вибори, наприклад, в Німеччині, тому все сильно політизується», - сказав Л.Кожара.

«Це (ухвалення резолюції – УНІАН), я думаю, не сприяє підвищенню авторитету Ради Європи як європейського форуму для обговорення європейських проблем. У мене двозначне ставлення до того, що відбулося на сесії», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня ПАРЄ прийняла резолюцію, яка визначає поняття «Політичний в'язень». У документі, зокрема викладено 5 критеріїв, які можуть означати, що той чи інший громадянин є політв'язнем.

При цьому Асамблея закликала всі країни - члени Ради Європи, в яких є підозри на наявність політв'язнів, переглянути справи таких осіб.