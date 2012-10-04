У міліції не сплять, щоб справа убивці з Каравану не стала «висяком»

"Я, на жаль, не можу порадувати якимись сенсаційними заявами про розкриття злочину, скоєного 26 вересня в ТРЦ Караван. Оперативні заходи продовжуються. Міліція майже не спить, працює над тим, щоб розкрити цей злочин", - зазначив Поліщук, якого цитує ЛІГАБізнесІнформ.

Він звернув увагу на те, що МВС все частіше дорікають у тому, що час йде, а результатів роботи немає. "Давайте дамо час. Ви знаєте, що розкриття багатьох резонансних злочинів йде роками, десятиліттями. Є категорія, які взагалі не розкриваються, так звані "висяки". Це своєрідне змагання між зловмисником та правоохоронцями, і я сподіваюся, що воно буде розкрито", - додав він.

Поліщук наголосив, що у слідчих є хороші напрацювання у цій справі, кожен день в МВС надходять повідомлення від громадян про можливе місцезнаходження підозрюваного. Вся подібна інформація реєструється і перевіряється. "Співробітники МВС поступово йдуть до розкриття цього злочину. Ми всі сподіваємося, що зловмисник буде затриманий", - додав він.