З початку виборчої кампанії міліція порушила 55 кримінальних справ

Відповідні дані були озвучені сьогодні під час зустрічі міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка із офіційними спостерігачами від іноземних держав та міжнародних організацій.

Як повідомили УНІАН в управління зі зв’язків з громадськістю МВС, з початку виборчого процесу органами внутрішніх справ зареєстровано 1723 повідомлення. Із них щодо незаконної агітації – 559 ( агітація у невизначених органами місцевого самоврядування місцях), хуліганські прояви – 356 (пошкодження наметів, конфлікти між агітаторами та громадянами), виявлення агітаційних матеріалів, надрукованих з порушенням законодавства (не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) – 241.

Стосовно 142 осіб складено протоколи про адміністративні правопорушення, які направлено до суду для прийняття рішення. Судом накладено адміністративні стягнення на 53 особи. За ознаками складу злочину міліцією порушено 55 кримінальних справ. 150 матеріалів направлено до органів прокуратури для прийняття рішення. У середньому за добу реєструється до 80-ти заяв та повідомлень.

Проте, не виключають в МВС, з наближенням дня голосування кількість цих повідомлень буде зростати.

Як зазначив В.Захарченко, передвиборча кампанія набирає обертів, і навантаження на органи внутрішніх справ, перш за все в частині забезпечення правопорядку і громадської безпеки, значно посилюється. Він наголосив, що все частіше у боротьбі за покращення свого іміджу між різними політичними партіями, громадськими організаціями, а також особами, які беруть участь у передвиборчому процесі, виникають конфліктні ситуації, які супроводжуються правопорушеннями. При цьому, за словами міністра, під час припинення таких конфліктів правоохоронці стають заручниками ситуації, і, як правило, одна із сторін звинувачує міліціонерів у втручанні у виборчий процес. “Ми розуміємо, що у багатьох випадках це є частиною певних технологій, спрямованих на дискредитацію правоохоронних органів і владних інституцій взагалі...Міліція була і залишається поза політикою”, - сказав міністр.