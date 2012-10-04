До ЦВК надходять "липові" заяви про зняття з реєстрації

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне протокольне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК за результатами розгляду заяви нібито кандидата у народні депутати Сергія Ісакова, який балотується в одномандатному виборчому окрузі №128 (Миколаївська область).

Член ЦВК Тамара Астахова повідомила, що до комісії надійшла неналежним чином оформлена заява нібито від імені С.Ісакова.

Водночас, під час з’ясування факту написання цієї заяви особисто кандидатом виявилося, що він не відмовлявся від участі у виборчих перегонах, проте, втратив посвідчення кандидата у народні депутати.

Т.Астахова також додала, що під час телефонних розмов якась людина представилася помічником С.Ісакова та запитала про можливість передачі повторної заяви С.Ісакова про відмову від балотування.

«Враховуючи викладене, я прошу колег підтримати протокольне рішення ЦВК та направити ці матеріали до Міністерства внутрішніх справ, оскільки в цих діях є ознаки злочину», - сказала член ЦВК.

За результатами голосування члени ЦВК одностайно підтримали пропозицію Т.Астахової.

Як повідомляв УНІАН, раніше, 2 жовтня, ЦВК на своєму засіданні вже направляла до Міністерства внутрішніх справ матеріали, які надійшли нібито від кандидата у депутати Василя Шпака (округ № 191, Хмельницька область) про відмову від балотування до Верховної Ради. Центрвиборчком встановив, що особисто кандидат не писав такої заяви і підтвердив це по телефону.