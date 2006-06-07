КВУ розкаже про політико-правові аспекти референдумів. Прес-конференція в УНІАН

8 червня о 12-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція керівництва Комітету виборців України на тему: “Можливість проведення загальнонаціональних і місцевих референдумів в Україні: політико-правові аспекти”. В прес-конференції візьмуть участь: Ігор Попов – голова Правління КВУ; Олександр Черненко – прес-секретар КВУ. Розглядатимуться питання: законодавство про референдуми та неможливість його застосування в існуючому правовому полі; організаційно-технічні проблеми проведення референдумів; можливість застосування адміністративного ресурсу та втручання громадян інших держав під час організації та проведення референдумів; імплементація результатів референдумів в життя; вартість проведення загальноукраїнського референдум