У Львівській обласній федерації боксу не впізнали кілера з Каравану

Про це пише Gazeta.ua.

"Ніхто з наших майстрів не впізнає з обличчя цього вбивці з фотографії, - говорить президент федерації Богдан Бурда. - Я зв'язався з тренерами, які вели хлопців 1972-1974 року народження. Не знають такого прізвища. Про те, що він є кандидатом в майстри спорту - якась неправдива інформація. Адже ми маємо реєстр усіх кандидатів. Ним не так просто стати. Людина мала кілька років у нас займатися, відвідувати всеукраїнські змагання. Можливо, цей Мазурок виробив собі якесь липове посвідчення кандидата в майстри спорту".

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що вбивцею охоронців в столичному ТРЦ "Караван" є уродженець Львівської області 1974 року народження по імені Ярослав Мазурок, який раніше працював у приватних охоронних структурах і має звання кандидата в майстри спорту з боксу.