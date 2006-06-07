Жириновський звинувачує українську владу в боягузтві

Віце-спікер Держдуми РФ від фракції ЛДПР Володимир Жириновський вважає, що українська влада заборонила йому в`їзд на територію країни через його критику позиції офіційного Києва щодо вступу України до НАТО. "Заборона на мій в`їзд на територію України - це позиція боягузства", - цитує Жириновського РІА “Новости”.

При цьому, за словами віце-спікера, у українського керівництва немає правових підстав відмовляти йому у в`їзді, "оскільки персоною нон грата оголошують ту людину, яка завдає шкоди країні". "У своїх висловах я говорив про те, що загрожує Україні, і я все зробив і робитиму для захисту інтересів України", - пояснив свою позицію Жириновський.

При цьому лідер ЛДПР як і раніше переконаний, що "будь-який рух України у бік НАТО завдасть шкоди українському народові". За словами Жириновського, після вступу до Північноатлантичного альянсу на Україну "підуть труни з Іраку, Афганістану і інших гарячих точок".

Раніше в середу Служба безпеки України (СБУ) поширила інформацію, що персонами нон грата в республіці оголошено Жириновського і кількох інших російських політиків, прізвища яких не називаються. Керівник прес-служби МЗС України Василь Філіпчук пояснив, що Жириновському в`їзд заборонено "за вислови, які принижують державну гідність України".

У свою чергу заступник міністра закордонних справ України Антон Бутейко заявив, що Україна і далі привітно прийматиме своїх гостей. "А ті, хто хоче наплювати на наш стіл, будуть викинуті з цієї країни", - сказав дипломат.

Лента.ру