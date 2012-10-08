В Україні може з'явитися пам'ятник Богдану Ступці

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прямої лінії з читачами газети «Комсомольская правда в Украине».

«Потрібно вжити заходів з увічнення пам'яті Богдана Ступки», - сказав М.Азаров.

На його думку, кращим місцем для пам'ятника є територія біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, де багато років працював Б.Ступка.

«Його можна поставити як за гроші державного бюджету, так і за рахунок народних коштів. Народний пам'ятник більш цінний. Коли держава виділяє гроші - це одне, а коли народ збирає, хто по 5 гривень, хто по 100, хто по 10 тисяч гривень – такий пам'ятник буде поставлено. І це буде краща дань пам'яті нашому великому акторові», - відзначив М.Азаров.