62% випадків порушень прав журналістів пов’язані з виборами (дослідження)

Такі дані у своєму звіті про типові порушення прав журналістів у ході виборчої кампанії (друга половина вересня 2012) оприлюднив Інститут масової інформації.

За два місяці передвиборчої кампанії було зафіксовано 51 такий інцидент, який безпосередньо пов’язаний з виборами та/або здійснювався політичними партіями чи кандидатами у депутати. При цьому, якщо у серпні таких випадків було 16, то у вересні вже 35.

За другу половину вересня найбільше зафіксовано інцидентів з побиттям, нападами й залякуваннями журналістів (6 фактів), а також перешкоджання виконанню професійних обов’язків та цензури (6 фактів). Також за цей період був один судовий позов від політичної партії до ЗМІ.

Також за цей період відчутно зросла кількість нападів на журналістів та залякувань - 6 випадків проти двох у першій половині місяця.

Крім того, було зафіксовано шість випадків перешкоджання журналістам виконувати свої професійні обов’язки, а також зафіксовано випадки цензури у ЗМІ, пов’язаної з передвиборчою кампанією.