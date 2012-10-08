Досудове слідство підтвердило вину скандального мера Інкермана

Слідчим відділом прокуратури Севастополя завершено досудове слідство у кримінальній справі, порушеній стосовно міського голови міста Інкермана Валерія Конопльова за одержання хабара у великому розмірі посадовцем, який займає особливо відповідальне становище.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури міста Севастополя, пред'явлене раніше меру звинувачення в одержанні при пособництві приватної особи від представника громадської організації хабара в сумі 20 тис. доларів США і 100 тис. грн залишається в силі.

Згідно з обставинами справи, 13 серпня цього року Інкерманський міський голова при пособництві приватної особи одержав від представника громадської організації хабара за сприяння в ухваленні міською радою рішення про виділення ділянки землі площею 0,06 га.

Під час одержання хабара мера було затримано співробітниками УБОЗ і прокуратури Севастополя.

Як планується, цього тижня, після ознайомлення обвинуваченого і його захисника з матеріалами справи, кримінальну справу буде направлено до суду.

Санкція статті 368 ч. 3 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Як повідомляв УНІАН, В.Конопльов був затриманий під час одержання хабара в сумі 20 тис. доларів і 100 тис. грн. Стосовно нього порушено кримінальну справу за ст. 368 ч. 3 (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище). 16 серпня Ленінський районний суд міста Севастополя обрав для затриманого запобіжний захід - утримання під вартою в СІЗО № 15 м. Сімферополя.