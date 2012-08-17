Мера Інкермана відправили у СІЗО

Ленінський районний суд міста Севастополя обрав запобіжний захід — утримання під вартою в СІЗО № 15 м. Сімферополя — стосовно затриманого 13 серпня поточного року міського голови Інкермана Валерія Конопльова.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Севастополя.

Як повідомляє прокуратура, рішення суд прийняв у четвер, 16 серпня.

Як повідомляв УНІАН, В.Конопльова було затримано при одержанні хабара в сумі 20 тис. доларів і 100 тис. грн. Відносно нього порушено кримінальну справу за ст. 368 ч. 3 (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище). Ведеться слідство.