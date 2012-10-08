Конференція президентів Європарламенту відряджає до України двох представників

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

Згідно з повідомленням, в ході візиту депутати планують зустрітися з представниками української влади, політичних партій та міжнародної місії спостереження ОБСЄ.

Як зазначили у прес-службі, цей офіційний візит був “виключно дозволений” конференцією президентів Європарламенту, враховуючи важливість майбутніх виборів для подальших відносин Україна-ЄС.