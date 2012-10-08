Конференція президентів Європарламенту відряджає до України двох представників
23:09, 08 жовтня 2012Політика
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Депутати Європейського парламенту Павел Коваль (група Європейських консерваторів та реформістів, Польща) та Міхаель Галер (група народних партій, Німеччина) відвідають Україну для підготовки місії спостереження за виборами.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.
Згідно з повідомленням, в ході візиту депутати планують зустрітися з представниками української влади, політичних партій та міжнародної місії спостереження ОБСЄ.
Як зазначили у прес-службі, цей офіційний візит був “виключно дозволений” конференцією президентів Європарламенту, враховуючи важливість майбутніх виборів для подальших відносин Україна-ЄС.
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