Держкомтелерадіо: Опозиційні сили рекламуються на ТВ на 10% більше за провладні

Дослідження проводиться заради сприяння рівного доступу учасників виборів до ефірів таких телеканалів, як ІНТЕР, 1+1, ICTV, Новий канал, СТБ, ТРК “Україна”, Перший національний, 5-й канал, повідомляє Держкометелерадіо.





Дослідження проводиться за напрямами як обсяги прямої політичної реклами, кількість сюжетів та тривалість ефірів у вечірніх новинах, обсяги присутності учасників віборів в ефірах найпопулярніших ток-шоу, кількість сюжетів та тривалість (хронометраж) ефірів висвітлення діяльності органів державної влади у новинах.

Дані моніторингу за 01-05 жовтня 2012 року свідчать, що “опозиційні” сили за обсягами прямої політичної реклами представлені у 1,24 рази більше за “провладні”.

Висвітлення діяльності “опозиційних” сил у новинах переважає провладні політичні сили: за хронометражем - в 1,4, за кількістю сюжетів – в 2 рази (110 проти 56).

Час, виділений на виступи представникам “опозиційних” сил у в ефірах найпопулярніших ток-шоу та програм у 2,52 рази більший за час, який був за “провладними” спікерами (3 год, 39 хв, проти 1 год, 31 хв).

Загальна кількість сюжетів щодо висвітлення діяльності органів державної влади 134, загальний хронометраж часу приділений цьому 3 год, 57хв.

Таким чином, враховуючи загальні хронометражі присутності “провладних” та “опозиційних” сил – суб’єктів виборчого процесу в ефірах провідних телеканалів, то “опозиція” представлена у 1,38 раз більше (20 год, 01 хв, проти 14 год, 26 хв).

За умови додавання часу висвітлення діяльності органів державної влади до часу присутності “провладних” партій у ефірах не є коректним, проте, навіть при використанні такого сумування, перевага присутності “опозиційних” сил буде близько 10% (20 год, 01 хв проти 18 год, 24 хв).