Яценюк пояснив, чому багатьох нардепів кинули на округи проти «непростої» ПР

Про це він заявив у програмі «Один на один» із Савіком Шустером на Першому національному каналі.

Відповідаючи на запитання щодо заяв Олеся Донія, А.Яценюк підкреслив, що має захищати позицію Об’єднаної опозиції. «Я повинен захищати кожного кандидата в депутати, якого ми висунули, тому що це було спільне рішення 8 партій. Уявіть собі, як було непросто об'єднати 8 партій з дуже непростою історією, насамперед, з непростою історією особистих стосунків», - цитує А.Яценюка прес-служба «Фронту Змін».

За його словами, Об’єднана опозиція зверталась до багатьох чинних депутатів із закликом балотуватися в одномандатних округах. «У список всі не потрапите, він не резиновий. Але якщо підете на будь-який округ, який ви виберете, ми дамо всю підтримку, тому що ви зможете виграти будь-який округ. У вас є досвід, у вас є статус депутата, у вас є можливість виграти. Кого нам кидати на ці округи проти непростої Партії регіонів? Тоді було прийнято таке рішення», - сказав А.Яценюк.

«У житті треба навчатись пробачати. Треба приймати інколи непрості рішення, але навчатись їх приймати», - додав він.

«Для того, щоб Об’єднана опозиція перемогла, щоб ми отримали якомога більшу кількість мандатів у новому парламенті - тих людей, які дійсно здатні боротися і перемогти, я готовий піти на компроміс із тими, хто представляє демократичний табір», - наголосив А.Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня політв’язні, письменники, видавці, музиканти, історики, політики та громадські діячі звернулися до керівників партій “Батьківщина” та “УДАР” із відкритим листом, в якому закликали підтримати кандидатуру Олеся Донія, що балотується до парламенту Коломийсько-Городенківському окрузі № 88.

Як наголошували підписанти листа, у наступному парламенті мають бути чесні, принципові, ідейні та патріотичні люди. Вони просять “Батьківщину” та “УДАР” зняти представників їхніх партій з балотування, щоб унеможливити розпорошення голосів патріотичного електорату і, тим самим, унеможливити реваншистські наміри українофобської влади провести свого кандидата.

«Такий крок засвідчить мудрість вашої діяльності та готовність до співпраці заради утворення справді патріотичної Верховної Ради», - йшлося у відкритому листі, який підписали, зокрема, Левко Лук’яненко, Дмитро Павличко, Юрій Шухевич, Степан Хмара, Микола Кульчинський, Василь Шкляр, Іван Малкович, брати Капранови, Сергій Жадан, Юрій Винничук, Лесь Подерев’янський, Тарас Возняк, Володимир В’ятрович, Андрій Павловський (фракція БЮТ-Батьківщина), Михайло Волинець (БЮТ-Батьківщина), Юрій Гримчак ((НУ-НС), Остап Семерак (БЮТ-Батьківщина), Олександр Бригинець (БЮТ-Батьківщина), Тарас Стецьків (НУ-НС), Ігор Осташ