Віце-президента ПА ОБСЄ не пустили до Тимошенко і Луценка

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Батьківщини”, посилаючись на офіційний прес-реліз Парламентської асамблеї ОБСЄ.

«Я розчарована, що поки що я не отримала можливість особисто зустрітись з Тимошенко або Луценком, які все ще залишаються у в’язниці із наближенням дня виборів. Я вважаю, що зустріч з цими двома діячами є важливою для нашої оцінки виборчого середовища. Я продовжуватиму підтримувати комунікацію з їхніми прихильниками та іншими учасниками, адже ОБСЄ повинна оцінити повну політичну ситуацію в Україні», - підкреслила В.Дуглас.

В прес-релізі нагадується, що у липні Асамблея проголосувала за те, щоб закликати Україну «виконати взяті на себе зобов’язання в рамках ОБСЄ щодо проведення демократичних виборів шляхом створення для всіх політичних сил і політичних лідерів, включаючи тих, хто перебуває за ґратами, рівних можливостей для участі у наступних парламентських виборах», але незважаючи на це, «Центральна виборча комісія України відмовила у реєстрації Тимошенко та Луценку».

У цьому зв‘язку В.Дуглас зазначила, що «вільні вибори залежать від відкритого середовища проведення кампанії, в якому лідерам всіх політичних груп дають можливість бути почутими».