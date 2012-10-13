Кличко відповів Азарову, що УДАР готовий сформувати Кабмін

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Кличко сказав сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську, коментуючи заяву прем’єр-міністра України Миколи Азарова про те, що лідер «УДАРу» не має достатнього досвіду в політиці, щоб претендувати на серйозні державні посади.

«Владу сьогодні дуже турбує динаміка підтримки партії «УДАР» нашими виборцями. Тільки лише цим можна пояснити заяву пана Азарова, який є діючим державним діячем, а всі інші такими не є», - сказав В.Кличко.

Він також заявив, що партія готова після виборів сформувати Кабінет міністрів.

«В нашій команді є фахівці, які можуть працювати міністрами, є справжні експерти, але головне - наша ефективна команда не має наміру боротися за посади та крісла. Ми боремося за ідею, це турбує дуже багатьох, тих, хто втрачає підтримку людей і займається політичною антирекламою», - наголосив В.Кличко.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня в інтерв'ю Миколаївській обласній державній телерадіокомпанії М.Азаров заявив, що В.Кличко не має достатнього досвіду в політиці, аби претендувати на серйозні державні посади.

Він зазначив, що до складу команди В.Кличка увійшли колишні чиновники, які вже були при владі.

«Зараз з'явився популярний спортсмен, навколо цього популярного спортсмена сформувалися всі ці колишні діячі, які, власне кажучи, завалили ситуацію в країні. Кличко може бути дуже талановитий спортсмен, мені завжди подобається, коли він виступає, на рингах перемагає багато. Тому до нього є повага як до спортсмена, але який із нього державний діяч? Йому спочатку треба спробувати на простіших речах: я завжди говорю, що хтось претендує на роль мера Києва. А чого відразу на мера Києва? А можливо є таке селище Боярка. Давайте спробуємо, дамо йому 2 роки керувати Бояркою, а потім, якщо в нього вийде, даємо йому Миколаїв, якщо вийде Миколаїв, даємо й Київ. Це логічно буде. А що ж ми, не знаючи ніяких можливостей, здібностей відразу говоримо: давай його в Президенти», - сказав М.Азаров.