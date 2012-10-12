Азаров радить Кличку розім'ятися на Боярці, перед тим як іти в мери Києва

Голова Партії регіонів, прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що лідер партії «УДАР» Віталій Кличко не має достатнього досвіду в політиці, аби претендувати на серйозні державні посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив в інтерв'ю Миколаївській обласній державній телерадіокомпанії.

Він зазначив, що до команди В.Кличка ввійшли колишні чиновники, які вже були при владі.

«Я хочу сказати, що економіка не терпить ні проривів, ні ударів. Вона потребує системної, цілеспрямованої, копіткої, постійної роботи. Виникає питання, чи здатні її здійснити ті люди, які зараз навколо пана Кличка сформувалися: пан Наливайченко, припустимо, пан Пинзеник. Це ж все колишня «помаранчева» команда», - сказав М.Азаров.

На його думку, самому В.Кличку необхідно набратися досвіду керівної роботи на різних посадах.

«Зараз з'явився популярний спортсмен, навколо цього популярного спортсмена сформувалися всі ці колишні діячі, які, власне кажучи, завалили ситуацію в країні. Кличко може бути дуже талановитий спортсмен, мені завжди подобається, коли він виступає, на рингах перемагає багато. Тому до нього є повага як до спортсмена, але який із нього державний діяч? Йому спочатку треба спробувати на простіших речах: я завжди говорю, що хтось претендує на роль мера Києва. А чого відразу на мера Києва? А можливо є таке селище Боярка. Давайте спробуємо, дамо йому 2 роки керувати Бояркою, а потім, якщо в нього вийде, даємо йому Миколаїв, якщо вийде Миколаїв, даємо й Київ. Це логічно буде. А що ж ми, не знаючи ніяких можливостей, здібностей відразу говоримо: давай його в Президенти», - сказав М.Азаров.

Він ще раз відзначив, що важливою складовою розвитку України є стабільність, а в нестабільності й хаосі країна не зможе розвиватися.