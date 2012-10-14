Сьогодні набуває чинності закон про Земельний банк

Документ опубліковано у газеті «Урядовий кур'єр» (№187 від 13 жовтня 2012 р.).

Згідно з текстом закону, він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Документ вносить зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність» та встановлює особливості функціонування Державного земельного банку.

Зокрема, відносини, пов’язані з функціонуванням Державного земельного банку регулюються Законом «Про банки і банківську діяльність» в частині, що не суперечить земельному законодавству.

Кабінет міністрів має право сформувати статутний капітал Державного земельного банку як за рахунок внесків у грошовій формі, так і у вигляді земельних ділянок.

Особливості видачі державному земельному банку банківської ліцензії, а також здійснення регулювання та нагляду за Державним земельним банком з урахуванням специфіки його діяльності має встановити Національний банк України.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо Державного земельного банку».

Верховна Рада ухвалила цей закон 18 вересня 2012 року.