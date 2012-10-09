Янукович підписав закон про земельний банк

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Документ вносить зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність» та встановлює особливості функціонування державного земельного банку.

Зокрема, відносини, пов’язані з функціонуванням державного земельного банку регулюються Законом «Про банки і банківську діяльність» в частині, що не суперечить земельному законодавству.

Кабінет міністрів України має право сформувати статутний капітал державного земельного банку як за рахунок внесків у грошовій формі, так і у вигляді земельних ділянок.

Особливості видачі державному земельному банку банківської ліцензії, а також здійснення регулювання та нагляду за державним земельним банком з урахуванням специфіки його діяльності має встановити Національний банк України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 18 вересня.