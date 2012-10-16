Яценюк пропонує присипати ПР нафталіном

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні ввечері на мітингу заявив голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

“Сьогодні у нас свято: відбулось останнє перед виборами засідання цієї Верховної Ради. Ця Верховна Рада повинна піти в небуття разом із Партією регіонів і президентом Януковичем. І в нас іншого шляху як об'єднання демократичних сил немає. Тільки в єдності наша сила! І як тільки ми переможемо на виборах — Сергія Соболєва призначимо Прем'єр-міністром України”, - сказав А. Яценюк.

При цьому він розповів, що дізнався сьогодні з інтернету, що Микола Азаров завтра, 17 жовтня в Харкові відкриватиме музей Партії регіонів.

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“Пропоную відправити в музей не тільки Азарова, а й усю Партію регіонів та присипати їх нафталіном”, - наголосив А. Яценюк, зірвавши оплески присутніх.

В ході зустрічі відбувся також телеміст із жителями 10 районних центрів Сумщини: Шостки, Глухова, Конотопа, Кролевця, Охтирки, Ромен, Лебедина, Тростянця, Бурині та Краснопілля. А. Яценюк відповів на запитання мешканців цих населених пунктів щодо пенсійної реформи, можливих фальсифікацій на майбутніх виборах, продажу землі тощо.

На закінчення голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» розповів, що наразі нинішнім урядом вже підготовлені проекти рішень про підвищення після виборів тарифів на газ, електроенергію, послуги ЖКГ вдвічі, оскільки влада таким чином намагатиметься повернути гроші за підкуп виборців. Тож А. Яценюк закликав виборців “ні за які гроші не продавати свій голос і прийти на вибори”.

На мітингу в Сумах, за даними регіонального штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина», були присутні близько 5 тисяч осіб. У свою чергу міліція назвала цифру у 2,5 тис. присутніх. Порушень громадського порядку під час заходу не було.