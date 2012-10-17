Тігіпко: помаранчеві політики ніколи не зможуть домовитися

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.Тігіпка, таку думку він висловив у зв'язку з конфліктом між Об'єднаною опозицією і партією «УДАР» під час узгодження кандидатів в одномандатних округах.

«Ця ситуація проявила одну особливість наших опонентів, про яку ми давно говоримо, - гострий дефіцит спроможності домовлятися, здорового глузду і відповідальності. «Помаранчеві» політики ніколи не зможуть домовитися, тому що не вміють тримати слова. Особисті амбіції для них завжди виявляються важливішими від будь-якої спільної справи», - заявив С.Тігіпко.

Він зазначив, що схожа ситуація в історії України вже була: «Те, що вони не змогли узгодити свої дії в округах, викликає почуття дежавю, коли в 2008-2009 рр. Президент не міг домовитися з прем'єром. Уся країна дружно спостерігала за цим «мексиканським серіалом», а економіка країни швидко деградувала, тому що нею ніхто не займався. У результаті ми мали падіння ВВП, знецінення національної валюти, безробіття і найвищі в Європі ціни на газ».

«Дуже б не хотілося, щоб така ситуація повторилася знову», - заявив С.Тігіпко.