Єдиний кандидат від опозиції в окрузі №97 заявляє про провокації



Про це він повідомив на прес-конференції в УНІАН.

П.Різаненко нагадав про рішення партій «Батьківщина» та «УДАР» визначити єдиних кандидатів у низці виборчих округів центральної України, аби збільшити шанси на перемогу представників опозиції. Він зауважив, що, зокрема, в окрузі № 97 висуванець «Батьківщини» Олег Кищук зняв свою кандидатуру на користь представника «УДАРу» П.Різаненка.

За словами кандидата, відразу після цього рішення влада мобілізувала усі ресурси для використання брудних технологій проти нього. Так, 17 жовтня на території округу масово було розповсюджено спецвипуск комунальної броварської газети «Нове життя» з наклепницькою інформацією про П.Різаненка. У газеті, зокрема, писалося, що П.Різаненко не перебував на території України упродовж останніх п’яти років, і тому не має права балотуватися до Верховної Ради, хоча неправдивість цієї інформації раніше вже було доведено в суді. Опозиційний кандидат наголосив, що «Нове життя» виходить за кошти броварської громади і більшість інформаційних матеріалів газети мають складати статті про життя міста, натомість влада використовує це ЗМІ у своїх виборчих цілях, а сама газета роздається разом з агітаційними матеріалами кандидата від Партії регіонів Сергія Федоренка.

Також, розповів П.Різаненко, у місті було розповсюджено інформаційний бюлетень «Вибори 2012. Хто є хто», який містить провокаційну і неправдиву інформацію про нього. Як зазначив представник опозиції, видавцем цього матеріалу на дорогому глянцевому папері є кандидат Хазар Думан Огли Аскеров, який до цього взагалі не вів жодної передвиборчої агітації, пояснюючи це відсутністю коштів.

Присутній на прес-конференції екс-кандидат від «Батьківщини» Олег Кищук також розповів про розповсюдження підробної листівки від імені «Батьківщини» з інформацією про те, що він залишається єдиним кандидатом від опозиції у цьому окрузі. «Я до цієї листівки не маю жодного відношення», – заявив О.Кищук і додав, що це зроблено з метою заплутати виборців.

Як зазначили представники опозиції, усього лише за останню добу на території округу№97 було розповсюджено шість різних неправдивих матеріалів про П.Різаненка. Сам кандидат пообіцяв, що після виборів він докладе зусиль для того, щоб посадові особи,причетні до підготовки та розповсюдження цих фальшивих повідомлень, відповіли за це як передбачено законом.

Нагадаємо, до округу №97 входять м. Березань, Бровари, частина Броварського району та Баришівський район

Київської області.

У понеділок, 15 жовтня, кандидат від Об'єднаної опозиції на цьому окрузі Олег Кищук зняв свою кандидатуру на користь представника УДАРу Павла Різаненка.