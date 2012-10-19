УПЦ МП: Священиків, які займаються політичною агітацією, має карати держава

Священнослужителів, які агітують своїх парафіян підтримати того, чи іншого кандидата у народні депутати має карати держава, адже агітація релігійними організаціями і діячами заборонена законом про свободу совісті і релігійні організації.

Так вважає голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП Протоієрей Георгій Коваленко, якого цитує 5 канал.

«Мене вже декілька днів питають – як ви будете карати, тих, хто порушує. А от давайте подивимось – агітація релігійними організаціями і діячами заборонена законом про свободу совісті і релігійні організації – це як з правилами дорожнього руху: якщо священик на дорозі, то він водій, якщо він порушив правила дорожнього руху, то його карають. От якщо священика покарають за законом – церква на це зверне увагу», - заявив Георгій Коваленко.