Спостерігач відзняв на відео, як піп агітує в церкві

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Чернівецькому відділені Громадянської мережі "ОПОРА", у неділю спостерігач від ГМ "ОПОРА" зафіксував на відео факт агітації за А.Семенюка в сільській церкві.

"В день Покрови Пресвятої Богородиці на храмовому святі в селі Грубна (Сокирянський район, Чернівецька область) богослужіння супроводжувалося агітацією місцевим попом за кандидата від Партії регіонів А.Семенюка", - повідомляють в організації.

На відео, яке є у розпорядженні УНІАН, зафіксовано як священнослужитель представляє кандидата і розповідає про те, скільки корисного він робить. Потім, звертаючись до прихожан, священник каже: "Щоби ви знали, за кого треба голосувати".

В свою чергу сам кандидат А.Семенюк привітав всіх зі святом і подарував священнику ікону.

У ГМ ОПОРА також зазначають, що спостерігача, який зняв агітацію на відео, намагалися не пустити на територію церковного подвір'я, погрожуючи зателефонувати начальнику міліції.

Як повідомив в коментарі кореспондентові УНІАН координатор виборчих програм ГМ ОПОРА в Чернівецькій області Назар Тимощук, наразі організація не має юридичних потужностей надсилати кожну інформацію на реагування до правоохоронців. «Але ми розраховуємо на те, що як у кожній правовій державі міліція і прокуратура мали б негайно реагувати на такі тривожні повідомлення поширені у ЗМІ, тим більше, якщо вони мають документальне підтвердження», - зазначив він.

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Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, за фактом поширеної ГМ ОПОРА інформації щодо передвиборчої агітації в церкві кандидатом у народні депутати від ПР А.Семенюком «інформація перевіряється».