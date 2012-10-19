Для «фізика» Азарова імпічмент президента - катастрофа

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю Харківському обласному державному телебаченню сказав голова Партії регіонів, прем’єр-міністр України Микола Азаров, відповідаючи на запитання, як імпічмент Президента України може відобразитися на соціально-економічному становищі держави.

«Я однозначно скажу – це катастрофа. І ми з попередньою владою до цієї катастрофи підійшли. І якби був інший результат на виборах 2010 року, то Україна, дійсно, була би повністю в катастрофі. Тут навіть ніяких сумнівів не виникає», - сказав М.Азаров.

На його думку, в Об’єднаної опозиції зараз немає реальних кандидатів у Президенти України.

«Ось лозунг, заклик – «Імпічмент Президента». Що він дає? А кого в Президенти? Цих ліриків від опозиції? Це взагалі виглядає несерйозно меншою мірою», - сказав М.Азаров.

Він висловив переконання, що на майбутніх парламентських виборах переможе Партія регіонів. На думку М.Азарова, в опозиційних політичних сил немає конструктивної програми розвитку України.

«Я вже зараз бачу, мої поїздки, соціологія показують, що Партія регіонів впевнено переможе на цих виборах. Нашим опонентам нічого конструктивного запропонувати людям немає. У них немає конструктивної програми», - сказав він.

М.Азаров запевнив, що після виборів уряд продовжить виконувати заданий Президентом України Віктором Януковичем курс.

«А ні в Президента, а ні в парламенту немає політики «до виборів» і політики «після виборів». Це не можливо», - резюмував М.Азаров.