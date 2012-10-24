Адвокат: здоров'я Тимошенко погіршилося

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею заявив адвокат Ю.Тимошенко Олександро Плахотнюк.

Більше того, він наголосив, що останні події, пов’язані з оприлюдненням відеозапису з палати, погіршили стан здоров’я екс-прем’єра.

«Те, що курс лікування не пройдений, і що останні події негативно вплинули на стан здоров’я Юлії Володимирівни, тобто звели нанівець все лікування, яке проводилося до того, це однозначно», - сказав О.Плахотнюк.

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У той же час адвокат зазначив, що Ю.Тимошенко готова продовжувати лікування, однак не в таких умовах, у яких зараз перебуває.

О.Плахотнюк скептично поставився до можливості продовження лікування Ю.Тимошенко у Качанівській виправній колонії. На його думку, у тюрмі буде продовжуватися цілодобове відеоспостереження за екс-прем’єром.

«Я не думаю, що в колонії буде якийсь інший режим лікування, мається на увазі відеоспостереження і таке інше. Чи це буде ефективно, не зрозуміло», - наголосив О.Плахотнюк.

Адвокат підкреслив, що Ю.Тимошенко продовжує пересуватися тільки за допомогою ходунців. На його думку, екс-прем’єр залишається хворою. «Довідки про те, що вона здорова, не може існувати просто фізично, тому що за станом здоров’я вона не вилікувалася і, я думаю, жоден лікар не підпише таку довідку», - зазначив адвокат.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 жовтня, Державна пенітенціарна служба України звернулася до Міністерства охорони здоров’я України з проханням скликати Міжнародну медичну комісію за участю українських медиків та лікарів німецької клініки «Шаріте», які безпосередньо керують реабілітаційним процесом Ю.Тимошенко, з подальшим проведенням консиліуму для прийняття рішення за заявою засудженої про переведення до колонії.