Тюремники просять Богатирьову скликати міжнародний консиліум для Тимошенко

Державна пенітенціарна служба України звертається до Міністерства охорони здоров’я України з проханням скликати Міжнародну медичну комісію за участю українських медиків та лікарів німецької клініки «Шаріте», які безпосередньо керують реабілітаційним процесом засудженої екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, з подальшим проведенням консиліуму для прийняття рішення за заявою засудженої про переведення до колонії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПтС.

Державна пенітенціарна служба України нагадує, що 19 жовтня на ім’я начальника Качанівської виправної колонії (№54) засудженою Ю.Тимошенко було подано заяву про її бажання бути переведеною з ЦКЛ «Укрзалізниці», де вона наразі проходить курс реабілітації, до колонії.

У зв’язку з чим ДПтС просить провести консиліум для прийняття рішення по суті заяви засудженої.

Відповідно до висновку Міжнародною медичною комісією буде прийнято остаточне рішення про можливість повернення засудженої Ю.Тимошенко до Качанівської виправної колонії, зазначили у прес-службі ДПтС.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Ю.Тимошенко звернулася з заявами до начальника Качанівської виправної колонії та головного лікаря харківської лікарні № 5 з вимогою припинити її лікування та перевезти до тюремної камери.

"Незважаючи на незакінчене лікування прошу виписати мене з Центральної клінічної лікарні "Укрзалізниці"", - написала Ю.Тимошенко у своїй заяві.

Екс-прем'єр вважає за неможливе продовжувати лікування під постійним наглядом прихованих відеокамер, записи з яких оприлюднюються у Інтернеті. "Враховуючи викладене та зважаючи на те, що моє лікування ще не закінчено, вимагаю від вас виписати мене з лікарні в найближчий час та надати відповідну медичну допомогу", - вимагає вона.