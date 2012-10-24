Лазаренко розповів, кому насамперед подзвонить після виходу на волю

Про це він заявив РІА «Новости» в інтерв'ю, одержаному електронною поштою через американських адвокатів.

Агентство нагадує, що в лютому 1999 року колишній прем'єр-міністр України був затриманий в аеропорту Нью-Йорка з паспортом громадянина Панами за спробу незаконного в'їзду на територію США. П.Лазаренко попросив у американської влади політичного притулку. Проте натомість прокуратура США висунула проти П.Лазаренка звинувачення у здирництві, шахрайстві, відмиванні 280 мільйонів доларів. Суд засудив його до дев'яти років тюремного ув’язнення і штрафу у розмірі 10 мільйонів доларів. 1 листопада 2012 року строк ув'язнення закінчується, і П.Лазаренко має вийти на волю.

Після виходу на волю насамперед він збирається зателефонувати батькам.

«Скористаюся правом вільно поговорити з рідними по телефону. Майже 14 років не бачився з матір'ю і батьком. Люди вони немолоді, часто хворіють, зокрема, звичайно, через нашу обтяжливу розлуку. Отже перший дзвінок - їм, в рідну Карпівку», - сказав П.Лазаренко.

Кажучи про можливість свого повернення до України, екс-прем'єр відзначив, що це залежатиме від нинішнього керівництва країни.

"Ось вже кілька місяців поспіль моє повернення супроводжується гуркотом заяв прокурорських чиновників України - і тих, хто пішов на пенсію, і тих, хто займає нині високі пости: мовляв, відразу ж в аеропорту Лазаренко буде арештований. Без рішення суду, без висунутих звинувачень - просто погрози... Мене 15 років переслідують суто з політичних мотивів. Прийшов час нинішньої влади рішуче втрутитися і зупинити ці протиправні дії", - заявив він. (В Україні проти П.Лазаренка висунуто цілу низку звинувачень, зокрема в ініціюванні вбивств на замовлення (зокрема, донецького бізнесмена і народного депутата Євгена Щербаня, а також колишнього голови Національного банку України Вадима Гетьмана). Українська сторона неодноразово просила видати колишнього главу уряду, проте США відповідали відмовою у зв'язку з відсутністю договору про екстрадицію – РІА «Новости»).

Відповідаючи на питання, чи побоюється він, що американці можуть все ж таки видати його за запитом Генпрокуратури України, П.Лазаренко сказав: "Я пройшов через такі випробування, які не побажав би і злому ворогові". "Але американська юридична система являє собою, як правило, зразок виконання правових і демократичних зобов'язань, зокрема й стосовно людей, звинувачених на її території", - сказав екс-прем'єр.