Президент Латвії закликала НАТО звільнити Україну від ”гніту тоталітарного комунізму”

Президент Латвії Вайра ВІКЕ-ФРЕЙБЕРГА закликала країни-члени НАТО на наступному саміті альянсу в Ризі оголосити про розширення співпраці з Україною та Грузією.

Як передає РІА «Новости», про це вона сказала, виступаючи на спільному засіданні сенату і палати представників Конгресу США,

"Латвія підтримує Україну та Грузію у їхньому прагненні до тісніших зв`язків з НАТО", - заявила В.ВІКЕ-ФРЕЙБЕРГА, закликавши країни-члени Північноатлантичного альянсу "сформулювати на саміті в Ризі конкретні та розширені форми співпраці з цими двома країнами".

При цьому вона підкреслила, що Латвія "готова до розвитку дружніх, орієнтованих на майбутнє і прагматичних зв`язків з Росією, що є важливим сусідом ЄС і НАТО".

Нагадавши, що Латвія розділяє з Росією "спільний кордон, а також складну історію", В.ВІКЕ-ФРЕЙБЕРГА повідомила американських сенаторів і конгресменів, що перемога в Другій світовій війні "принесла свободу одній половині Європи, але не другій", яка залишилася "під сталіністською тиранією і гнітом тоталітарного комунізму".

Як відомо, саміт НАТО в Ризі відбудеться в листопаді 2006 року.