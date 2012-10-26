Колишній однопартієць Балоги радить йому звернутися до лікаря

Про це УНІАН повідомив сам кандидат у народні депутати від Партії регіонів по виборчому округу № 70 Михайло Ланьо, коментуючи сьогоднішне звернення В.Балоги до Генерального прокурора України з вимогою «негайно розслідувати застосування кримінальних методів у виборчій боротьбі з боку провладного кандидата М.Ланьо”.

Як повідомляв УНІАН, у зверненні В.Балоги до генпрокурора зазначено, що 24 жовтня він «проводив зустрічі із виборцями Міжгірського району Закарпатської області на підтримку кандидата в народні депутати по виборчому округу № 70 Олександра Кеменяша. Під час повернення до міста Мукачевого, невідомими особами на 4 автомобілях було заблоковано дорогу по якій я пересувався. Співробітники Управління державної охорони, які супроводжували мене, звернулися до невідомих осіб із вимогою звільнити проїзд. Натомість, із одного з автомобілів вийшла невідома особа, яка заявила, що зі мною хоче зустрітися кандидат в народні депутати від Партії регіонів по виборчому округу № 70 Михайло Ланьо…».

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М.Ланьо в коментарі УНІАН підтвердив, що справді 24 жовтня працював у своєму окрузі, їхав з однієї зустрічі на іншу і в цей час на території Міжгірського району Закарпаття йому назустріч виїхав кортеж автомобілів, які, наскільки відомо кандидатові, належить В.Балозі.

«Я їхав по своїй смузі, а кортеж з автомобілем міністра МНС виїхав на смугу зустрічного руху, мені назустріч», - уточнив М.Ланьо.

Він також додав, що ні його автомобіль, ні авто, в якому їхала його команда, не зупинялися, ніхто з автомобілів не виходив, ніхто нікому нічого не пропонував і не погрожував.

«Усі знають, що у В.Балоги як у міністра МНС великий штат охорони, тож я, як простий кандидат, навіть не міг допустити думку, щоб застосовувати якісь кримінальні методи, як це називає Віктор Іванович», - уточнив М. Ланьо.

Він також додав, що вся ця подія є «фантазією людини, якій, можливо, варто звернутися до лікаря».

М. Ланьо при цьому уточнив, що не бачився з В.Балогою уже близько року.

«Якби я мав намір зустрітися з Віктором Балогою, то просто зателефонував би йому, а не влаштовував би маскарад, описаний у заяві міністра», - додав М.Ланьо.

Крім того, коментуючи сам факт звернення В.Балоги до Президента та Генпрокурора, М.Ланьо зазначив: «Я би у свою чергу попросив вище керівництво держави, Верховну Раду внести поправки до законодавства про вибори, яким би було заборонено балотуватися в кандидати до ВРУ без відповідної перевірки у лікарів».

Михайло Ланьо став депутатом Закарпатської обласної ради як представник партії Єдиний Центр, однак пізніше перейшов до Партії регіонів. За неофіційною інформацією через те, що Балога відмовлявся підтримати його на виборах до Верховної Ради, а регіонали погодилися зробити його своїм представником у виборчому окрузі № 70, зауважує сайт Uzhgorod.in.