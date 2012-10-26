Опозиціонери вважають, що протоколи виборів уже підписані

Як передає кореспондент УНІАН, на акцію протесту опозиціонери вийшли із плакатами: "Ні – фальсифікаціям!", "Фальсифікатори будуть сидіти!", "Не допустимо виборчих махінацій!".

Було зазначено, що підставою звернення опозиціонерів до відповідних органів та пікетуванням ними ОДА стала інформація щодо можливих способів та методів проведення фальсифікацій в Україні в цілому та в одномандатному виборчому окрузі № 152 (м.Рівне) зокрема.

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За словами опозиціонерів, таку інформацію поширюють шляхом публікацій в електронних ЗМІ, на Інтернет-форумах, блогах, персональних сторінках, а також шляхом обговорення на прес-конференціях суб'єктів виборчого процесу, у виборчих штабах, у спілкуванні осіб, що беруть активну участь у виборчому процесі тощо. Оскільки це питання набуло масштабного розголосу та суспільного резонансу, опозиційні сили вважають своїм обов'язком повідомити відповідні органи про можливі способи та методи фальсифікацій волевиявлення українців, зокрема ті, які, ймовірно, будуть спрямовані проти єдиного кандидата від об'єднаних сил опозиції в Рівному - свободівця Олега Осуховського.

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Як повідомили на мітингу О.Осуховський та депутат Рівненської міськради Марія Конощук (фракція «Батьківщина»), їм стало відомо про «заготовки чистих бланків протоколів з підписами членів комісії і печаткою». За їх словами, у день голосування в такі протоколи спробують вписати потрібні дані і непомітно замінити справжні протоколи.

За даними представників ВО «Свобода», готуються фальшиві бюлетені для вкидання у виборчі скриньки на тих дільницях, де більшість голосів буде віддано за О.Осуховського.

Учасники пікетування звернулися до голови ОДА Василя Берташа, прокуратури області, в управління міліції та управління СБУ, а також до ЦВК та окружних виборчих комісій з прохання забезпечити законність, прозорість та демократичність виборчого процесу на Рівненщині та попередити можливі фальсифікації і порушення під час голосування.