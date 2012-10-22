Тягнибок упевнений, що людей доведеться виводити на вулиці

Лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок не виключає нового Майдану після парламентських виборів, але «тільки за бажанням суспільства».

Про це він заявив в інтерв'ю газеті «КоммерсантЪ-Украина».

На запитання про те, що конкретно ВО «Свобода» робитиме у разі фальсифікації виборів, О.Тягнибок відповів: «На дільницях будуть народні депутати, під дільницями - багато народу, спостерігачі зможуть вийти до народу і розповісти про фальсифікації, і все це записуватиметься на відео... Тому ми і говоримо: на тих дільницях, куди підходитимуть люди, можна мінімізувати масові фальсифікації. Ми ще це не обговорили детально, але було б непогано закликати людей і на Софійську площу, де буде штаб опозиції, і під Центрвиборчком через кілька днів після виборів. Але те, що нам треба буде виводити людей на вулиці, ні у кого не викликає сумнівів».

Він підкреслив, що не виключає новий Майдан, проте «новий Майдан за бажанням Тягнибока або Яценюка не відбудеться. Він відбудеться тільки за бажанням суспільства. Якщо влада суспільство дістане, то воно вийде на вулиці. А наша справа як людей, які розуміють, що і як робити, - вчасно очолити процес і спрямувати його».