Ющенко закликав українців повернути країну на європейський шлях

Про це він заявив в інтерв’ю в Івано-Франківську, де завершує передвиборчий тур, повідомляє прес-служба «Нашої України».

«Велика місія українців як нації полягає в тому, щоб прийти на вибори і висловити свою думку. Кожен голос має бути покладено на терези здорових цінностей і справжніх змін», - сказав лідер «Нашої України».

Віктор Ющенко назвав основною рисою виборчої кампанії відсутність ідеологічних пропозицій з боку більшості політичних сил.

«З нами гралися у персоніфікацію вибору. Урізноманітнили цей вибір новими обличчями спортсменів чи артистів», - сказав Віктор Ющенко.

Відтак, країна може втратити основні демократичні та європейські здобутки, оскільки захисників цих позицій фактично немає.

«2008 року ми дійшли до перспективи асоційованого членства. Історія цієї безпрецедентної угоди, що передбачала також формування зони вільної торгівлі, зображує Україну марафонцем, який на фініші ламає ногу. Не в тому сенсі, що шанс уже остаточно втрачено. А в тому, що замість тріумфу ми створили додаткові труднощі на європейському шляху», - констатував Віктор Ющенко.

Він закликав почати виходити з нинішньої ситуації з високого стандарту демократичних виборів. «Це перший індикатор, який наші європейські партнери готові сприйняти як готовність до відновлення діалогу», - переконаний лідер «Нашої України».