Азаров каже, що ПР не ділить свою країну на "чужих і своїх"

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Партії регіонів, прем'єр-міністр Микола Азаров сьогодні увечері на мітингу Партії регіонів на Михайлівській площі в Києві.

"Я відчуваю енергію людей, які прийшли підтримати нас перед найважчим випробуванням. Воно для нас не перше, це випробування, ми їх багато вже в нашому житті витримали. Ми відновили країну, ми добилися стабільності, всі ці два роки ми будували лікарні, школи, дороги", - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що попереду у Партії регіонів - "великі справи і великі звершення".

"Ми ніколи не ділили нашу країну на чужих і своїх, біль усіх - це був наш біль, і ми все зробили для того, щоб цього болю в нашій країні ставало все менше й менше", - зазначив М.Азаров, наголосивши, що Україна зможе розвиватися, якщо не витрачатиме сили на розкол.

Наразі мітинг Партії регіонів триває. На Михайлівській площі зібралося кілька тисяч людей. Плануються включення з обласних центрів України. Перед учасниками мітингу виступають зірки української естради.