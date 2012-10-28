Голова ЦВК Росії Чуров поїхав спостерігачем на Волинь

Про його перебування в області як спостерігача сьогодні вранці повідомив голова Волинської ОДА Борис Клімчук, інформує “Волинська правда”.

Про це Б.Клімчук розповів представникам ЗМІ, перебуваючи на дільниці No.070517 округу 20.

Б.Клімчук пояснив журналістам, чому сьогодні так рано голосує. “Справа в тому, що я зараз по області трошки проїдуся. У нас є спостерігачі. Один з них - пан Чуров. Це голова Центральної виборчої комісії Російської Федерації. Він буде теж спостерігачем. Оскільки він людина статусна, я маю з ним зустрітися”, - сказав голова ОДА.