У Львові на чотирьох дільницях «вибули» «Свободу»

У Львові на чотирьох виборчих дільницях Личаківського району виборчого округу №115 (м.Львів) зіпсовано кілька тисяч бюлетенів, в яких було неправильно поставлено штамп „вибула” напроти партії „Свобода”.

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Як повідомили УНІАН у відділі ведення Державного реєстру виборців Личаківської райадміністрації Львова, інформація про зіпсовані таким чином бюлетені надійшла з трьох виборчих дільниць, що розміщуються у Личаківському районі міста Львова та однієї виборчої дільниці у місті Винники, яке територіально відноситься до Личаківського району міста Львова.

За інформацією спостерігачів, на зазначених чотирьох виборчих дільницях зіпсовано близько 4 000 бюлетенів.

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У коментарі агентству УНІАН секретар окружної виборчої комісії виборчого округу №115 (включає Сихівський район та частину Личаківського району Львова) Іван Бевз повідомив, що „бюлетені, в яких було помилково проставлено штамп „вибула” вже замінюються”.