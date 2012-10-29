Спостерігачі від СНД бачили лише технічні порушення

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції сказав голова Місії спостереження від Виконкому СНД, перший заступник голови Виконкому СНД Володимир Гаркун.

Він зауважив, що спостерігачі місії відвідали 2608 виборчих дільниць в усіх областях України.

За їхніми даними, голосування майже на всіх дільницях починалося вчасно і проходило, за словами В.Гаркуна, активно і в спокійних умовах. Також він відзначив, що робота на виборчих дільницях проходила у відповідності до законодавства, а підрахунок голосів відбувався відкрито і прозоро.

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«Ті порушення, які, безумовно, наявні, ми вважаємо, що вони мали, перш за все, технічний характер, не системний, і не можуть вплинути значною мірою на результати виборів», - сказав голова спостережної місії.

Серед таких порушень В.Гаркун назвав затримку початку роботи комісій в день голосування на 20 хвилин та встановлення на дільницях на одну скриньку для голосування менше, ніж це передбачено законодавством, що жодним чином не завадило нормальному перебігу голосування.

«Місія оцінює вибори народних депутатів України, які пройшли 28 жовтня 2012 року, як такі, що відповідають національному виборчому законодавству і загальновизнаним демократичним нормам», - констатував В.Гаркун і зауважив, що це, все ж, попередні висновки місії.

Водночас він додав, що місія вноситиме рекомендацію з приводу формування виборчих комісій.

В.Гаркун також зауважив, що спостерігачі вказують на високий рівень замін членів дільничних та окружних виборчих комісій, аж до половини їхніх складів. Проте зауважив, що хоча це й чинило певні затримки в роботі, але відкликання і заміна членів дозволена законодавством.

Крім того, за його словами, місія, зокрема, відзначає, що виборчі комісії в цілому забезпечили підготовчий етап виборчої кампанії, а процедура складання та уточнення списків виборців давала можливість усім громадянам взяти участь у виборах.