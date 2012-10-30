Член ЦВК шкодує, що спостерігачі за виборами не зазначили головного

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином М.Охендовський прокоментував першу реакцію міжнародних спостерігачів на вибори в Україні, що відбулися 28 жовтня.

"Я вважаю, що детальні коментарі зараз будуть передчасними. Досить складно впродовж кількох годин зрозуміти і оцінити висновки, які, очевидно, готувалися впродовж тривалого часу. Не буду приховувати, сьогодні я чекав почути справедливу і неупереджену оцінку тих зусиль, які й Центральна виборча комісія, і наша держава в цілому впродовж останнього року докладали для організації вільних і чесних виборів народних депутатів України. Проте після деякого первинного розчарування мені здається важливим звернути увагу на кілька фундаментальних аспектів", - сказав М.Охендовський.

Член ЦВК зазначив, що опублікована сьогодні заява про попередні результати і висновки європейських місій зі спостереження за виборами не містить ніяких оцінок достовірності результатів і законності виборів, а також їх відповідності загальновизнаним міжнародним стандартам.

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"На мій погляд, ця заява є переліком проблем, що традиційно виникають при організації виборів у багатьох країнах Східної Європи. Очевидно, що ці проблеми оцінено так, як вони бачаться очима західних спостерігачів, що представляють країни розвиненої демократії. Дійсної ж оцінки самих виборів, як, перш за все, технічного процесу, як процедури, ми, на жаль, поки що не побачили. Хотілося б сподіватися, що саме така оцінка, причому без зайвого превалювання політичного компоненту, буде дана у фінальному звіті місії Бюро з демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ", - сказав він.

М.Охендовський вважає важливим той аспект, що заява спостерігачів не ставить під сумнів дані про відповідність повною мірою результатам виборів волевиявлення українських виборців.

"У ній зазначається, що виборчий процес був дійсно конкурентним на всій території України, а виборці мали можливість обирати з широкого спектру партій і кандидатів. Процес голосування і підрахунку голосів було організовано належним чином. Таким чином, легітимність новообраного парламенту вже зараз не викликає жодних сумнівів ані в Україні, ані за кордоном", - упевнений член ЦВК.

Крім того, М.Охендовський звернув увагу на те, що керівник місії Європейського парламенту сьогодні заявив про підтримку триваючих євроінтеграційних устремлінь України. "Зокрема – щодо прискорення підписання договору про асоціацію між Україною і Європейським Союзом", - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня спостерігачі з Парламентської асамблеї ОБСЄ заявили, що за результатами парламентських виборів демократичний процес в Україні пішов зворотним шляхом.

«Враховуючи зловживання владою і дуже велику роль на цих виборах грошей, схоже, що демократичний процес почав йти у зворотному напрямі в Україні», - заявила керівник місії спостерігачів ПА ОБСЄ Вальбурга Дуглас, озвучуючи спільний звіт міжнародних спостерігачів за результатами парламентських виборів в Україні.

У попередньому звіті Місії Канада говориться, що вибори до Верховної Ради супроводжувалися низкою порушень в багатьох регіонах, що не дозволяє назвати вибори повністю чесними.

Місія спостерігачів Світового конгресу українців відзначила, що виборчий процес в Україні, зокрема передвиборчий період, не відповідають всім міжнародним стандартам.