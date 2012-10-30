Канадці пояснили, чому вибори в Україні не можуть вважатися чесними

Про це йдеться у переданому УНІАН попередньому звіті Місії Канада.

Як зазначила голова місії, сенатор Рейнел Андрейчук, спостерігачі Місії Канада все ще знаходяться на місцях, спостерігаючи за важливим процесом підрахунку голосів після закриття виборчих дільниць, тож місія ще очікує на значний масив інформації, без якої важко зробити остаточні висновки.

«Базуючись на даних спостереження, які ми маємо наразі, ми можемо заявити, що хід виборів 28 жовтня супроводжувався певними недоліками у багатьох регіонах, що не дозволяє назвати вибори повністю чесними. Ці недоліки, по своїй суті, не є обов’язково перешкодою вільному, чесному та демократичному волевиявленню українського народу. Тим не менш, обставини, за яких проходила ця виборча кампанія, підкреслюють те, що день виборів – це лише частина великого процесу, який включає юридичні та структурні фактори, які є так само важливими для справедливих вибрів», - сказала Р.Андрейчук.

«Сумарний ефект різноманітних факторів у більш широкому виборчому процесі привів нашу місію до думки, що парламентські вибори в Україні не повністю відповідають міжнародним стандартам у певних важливих аспектах, на які варто звернути увагу і виправити», - наголосила сенатор.

Як зазначається у повідомленні, попередній звіт Місії Канада містить перелік серйозних недоліків, які були помічені під час виборчої кампанії в Україні, зокрема:

ув’язнення ключових опозиційних лідерів та потенційних суперників на виборах;

структурні переваги правлячої партії;

нерівне та несправедливе застосування аспектів виборчого законодавства;

брак ефективного розгляду виборчих скарг, у тому числі у захисті виборчих прав;

сумнівна процедура розбивки виборчих округів;

використання адмінресурсу на користь правлячої партії;

недостатні інструменти фінансової звітності, які б дозволили виборцям та громадськості слідкувати за грошовими надходженнями для фінансування кампаній;

недостатня прозорість в адмініструванні виборів на всіх рівнях;

несправедливий доступ до представництва у територіальних та дільничних виборчих комісіях.

позови та погрози у бік опозиційних кандидатів;

згортання медіа свобод на фоні зростання концентрації засобів масової інформації у руках кількох людей та альянсів ЗМІ з політичними партіями;

неможливість притягнення до відповідальності порушників виборчого процесу.

Місія Канада – Вибори в Україні 2012 залучила до спостереження 422 короткотермінових спостерігачів у всіх областях України. 65 довготермінових спостерігачів працювали в Україні протягом трьох місяців, оцінюючи контекст виборчої кампанії, включаючи формування виборчих комісій, дотримання виборчого законодавства, свободу слова та інші фактори, які впливають на вільне і прозоре волевиявлення.

Місія Канада виконувала діяльність за фінансової підтримки уряду Канади, через Канадську агенцію з міжнародного розвитку (CIDA).