Томенко: у проблемних округах ЦВК повинна сама порахувати голоси

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, про це політик сказав, коментуючи конфліктну ситуацію на 197-му виборчому окрузі в Черкаській області.

М.Томенко нагадав, що у цьому окрузі (центр – місто Канів) окружна виборча комісія затягує із прийняттям бюлетенів, а Партія регіонів засипала комісію скаргами на дрібні порушення на дільницях, які продовжують надходити.

На сайті Центральної виборчої комісії повідомляється, що на ранок 30 жовтня на 197-му виборчому окрузі опрацьовано лише 15,75% бюлетенів.

На цю тему: На Черкащині «пропала» голова окружної виборчої комісії

«Оскільки влада з репресивною системою, яку вона контролює, ухвалила для себе рішення зупинити підрахунок голосів, то єдиний правовий шлях виходу із цієї ситуації, який обирає опозиція у відповідності до статей 30 та 97 закону про вибори народних депутатів, – подавати скаргу до Центральної виборчої комісії про бездіяльність Окружної комісії і вимагати від ЦВК самостійно рахувати голоси у відповідності до результатів і протоколів з виборчих дільниць», - наголосив М.Томенко.

«Всі протоколи з мокрими печатками у нас у штабі є», - поінформував М.Томенко. «Таким чином затягування пов’язане з однією причиною – спробами підкуповувати комісії для того, щоб вони приймали рішення про так звані уточнення, а реально – фальсифікацію результатів голосування – на конкретних дільницях. І якщо ЦВК не виконає зобов’язання закону, що стосується підрахунку голосів, то при її згоді відбуватимуться фальсифікації результатів виборів», - наголосив політик.

На цю тему: У Печерському окрузі переміг кандидат "Батьківщини"

М.Томенко додав, що подібна ситуація у більш ніж 10 округах Центральної України, передовсім у Києві, Київській та Черкаській областях. «Там кандидати від влади або мільярдери, які йшли під прикриттям влади, програли вибори і тепер влада не поспішає оголошувати результати, а намагається в будь-який спосіб їх переглянути на окремих дільницях, щоб, умовно кажучи, вирізати таку кількість голосів за опозицію, аби пройшли їх кандидати», - зазначив політик.

«На жаль, засоби масової інформації не оприлюднюють інформацію про низку таких скандальних округів, де влада всіляко намагається переглянути результати на тих дільницях, де з великим відривом переміг кандидат від опозиції. Це загальна стратегія влади і наше завдання цього не допускати», - зауважив М.Томенко.