На Черкащині «пропала» голова окружної виборчої комісії

Про це повідомив заступник голови Черкаської обласної організації Комітету виборців України Юрій Сас у групі “Черкащина: захистимо вибір” на Facebook.

За його повідомленням, «ОВК №197 працює без голови комісії. Начебто, їй стало зле і вона залишила засідання. Так само втомився і пішов спати один з операторів, що має передавати дані до ЦВК, а інший знаходиться в напівсонному стані. Втім ОВК працює, розглядає протоколи ДВК. Вже розглянуто більше 90, з них 50 визнані такими, що уточнення не потребують. Але цифри в систему не вводяться, або вводяться повільно. Жодних результатів, окрім паралельного підрахунку Об’єднаної опозиції, поки немає».

За словами Ю.Саса, станом на 11.00 29 жовтня окружна виборча комісія № 197 у Каневі розглянула тільки 75 з 146 комплектів підсумкових протоколів дільничних виборчих комісій в окрузі. В той же час, члени комісії продовжують приймати комплекти підсумкових протоколів від дільничних виборчкомів, але дані в ЦВК не передають і не пояснюють чому. Вони передали вчора дані по двох протоколах, і ці дані знаходяться на сайті ЦВК. В окружкомі стоять черги, члени дільничних виборчкомів нервують через затримку прийому виборчої документації. За даними ЦВК, в окрузі № 197 оброблено всього 1,36% протоколів.

В той же час, один з лідерів Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Микола Томенко повідомив про «стягування» правоохоронців у Канів. За його словами, у центр округу №197 – місто Канів – «розбиратись» та «допомогти» з підрахунками голосів стягуються чиновники та правоохоронці зі всіх областей України на чолі із головою Черкаської облдержадміністрації Сергієм Тулубом. Про це повідомляє прес-служба обласного виборчого штабу ВО «Батьківщини» з посиланням на віце-спікера парламенту.

За словами М.Томенка, на даний момент у Черкаського штабу опозиції є інформація зі 144 дільниць із 146, що у виборчому окрузі №197. Згідно цієї інформації, координатор Ради опозиційних сил Черкащини Леонід Даценко впевнено перемагає самовисуванця Богдана Губського.

На думку юристів Черкаського штабу опозиції, швидше за все стоїть завдання спробувати визнати вибори в 197-му окрузі недійсними.