У Печерському окрузі переміг кандидат "Батьківщини"

Найбільшу кількість голосів отримав Ємець Леонід Олександрович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" - 30,52% (31 384 голос).

Позаду залишилися:

Діденко Ярослав Олександрович, "УДАР" - 20,24 (20 813)

Шлапак Алла Василівна, самовисування - 18.03 (18 545)

Горбаль Василь Михайлович, самовисування - 12.12 (12 468)

Ще у п'ятьох кандидатів - від 1 до 5 відсотків, у 10 - менше одного.

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Досі вибори було завершені лише в одному київському окрузі: 213-му (Деснянський р-н), де з 36,7% переміг Володимир Яворівський (Батьківщина).

В інших округах підрахунок знаходиться в межах від 57 (211-й) до 83 (219-й) відсотків, за винятком близького до завершення 220-го - 98,55 (з 31,6 відсотка перемагає Олександр Чорноволенко від Батьківщини) і "проблемних" 217-го і 223-го округів, звідки поки передані, відповідно, 32,9 та 26,7% протоколів. Всього від київських окружкомів до ЦВК надійшло 70,8% протоколів.

Це одна з найнижчих передач протоколів до ЦВК, поряд з 72,99 у Кіровоградській (тягне вниз 101-й округ з 29,9%), 72,08 у Житомирській (38,7 в окрузі № 67) та 74,43 в Черкаській (15,5% в окрузі №197).

Повністю провалена Київська область, де проблемні 8 округів з 9, і до ЦВК подано менше половини протоколів.