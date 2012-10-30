Зурабов: результати виборів в Україні не вплинуть на газові переговори

«Росія визнає будь-який вибір українців у тому розумінні, що і за нею зберігається право реагувати на зміни в політиці Києва через призму своїх національних інтересів», - сказав Зурабов інтерв'ю газеті «Известия», опублікованому сьогодні.

Як сказав посол, можна чекати, що за підсумками парламентських виборів з обопільної згоди відбудеться розширення кола тих, з ким його дипломатичне представництво постійно взаємодіє.

Водночас він сумнівається, що результати виборів можуть вплинути на хід «газових» переговорів між країнами.

«Не думаю. Хоча їх (виборів – УНІАН) значення не можна недооцінювати», - відзначив М.Зурабов.

За його словами, і Росія, і Україна перебувають на етапі реформування економіки, соціальної сфери, модернізації політичних і державних інституцій. У процесі перетворень, як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин, виникає вірогідність негативної реакції певної частини населення на реформи, що проводяться.

«Нерідко політичні сили, які перебувають в опозиції до влади, використовують тимчасові труднощі для розширення свого електорального поля. У тих же випадках, коли в країні вибори відбуваються практично кожні два роки, «вікно можливостей» для проведення системних перетворень практично відсутнє», - сказав посол. На його переконання, без досягнення компромісу між різними політичними силами проведення масштабних реформ малоймовірне. «В умовах же радикалізації політичних сил ймовірність виходу на подібний «суспільний договір» стає вкрай низькою. У цьому і полягають, на мою думку, ризики нової політичної конфігурації у Верховній Раді», - сказав М.Зурабов.

Коментуючи на прохання видання вимоги ВО «Свобода», яка отримала високий результат на парламентських виборах, денонсації Харківських угод і заборони базування Чорноморського флоту в Криму, посол відзначив, що денонсація Харківських угод пов'язана з серйозними економічними витратами.

«Росія в рамках виконання цих домовленостей вже зазнала економічних втрат, які слід враховувати. Дійсно, передвиборна риторика нерідко відзначається радикалізмом. Але це одне з тих чутливих питань, щодо якого потрібно проявляти велику обачність. У недавньому минулому можна знайти чимало прикладів того, як непрораховані політичні кроки негативно впливали на двосторонні економічні відносини», - сказав він.

М.Зурабов висловив сподівання, що прагматизм українських політиків, незалежно від того, до якої політичної сили вони належать, є страховкою від спонтанних необачних дій.

Росія – найбільший торговельно-економічною партнер України, потенціал російського ринку для українських виробників – чинник, здатний істотно вплинути на подолання економічних проблем, з якими стикається Київ у контексті несприятливої ситуації в світовій економіці, сказав посол.

«Хотілося б думати, що ставити під удар перспективу російсько-українських торговельно-економічних відносин не готова жодна політична сила в Україні. Якщо, звичайно, у плани цієї сили не входить економічна і політична дестабілізація в країні. У противному разі треба бути готовим до будь-яких заяв і будь-яких дій», - відзначив М.Зурабов.