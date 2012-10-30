УДАР випередив комуністів

Станом на 15.44 опрацьовано 92,87% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів на виборах народних депутатів, що відбулись 28 жовтня, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» у Центральній виборчій комісії.

Так, за результатами опрацювання 92,87% протоколів, за Партію регіонів проголосували 31,04% виборців; за ВО «Батьківщина» - 24,81%; за партію «УДАР Віталія Кличка» - 13,61%; за Комуністичну партію України - 13,58%; за ВО «Свобода» - 9,98%.